Кажется странным, но горячая вода действительно может помочь при головной боли. Все дело в том, что тепло расширяет кровеносные сосуды и усиливает приток крови.

Когда болит голова, особенно в области лба или висков, это часто связано с напряжением сосудов и высоким давлением в верхней части тела.

Чтобы облегчить боль, попробуйте на 5-10 минут опустить ноги в горячую воду. Это помогает «перенаправить» кровь вниз – к ногам. В результате давление в сосудах головы снижается, и боль становится слабее.

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Метод простой и безопасный – особенно если не хочется сразу пить таблетки.

Подробнее об этом методе рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.