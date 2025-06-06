Нарколог предупредил об опасности белого снюса

Употребление белого снюса вызывает психическую зависимость и повышает вероятность возникновения рака. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

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«Среди последствий употребления – проблемы с деснами, увеличение риска развития рака ротовой полости и желудочно-кишечного тракта, негативное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, общее ухудшение здоровья. Кроме того, от него быстро развивается психическая зависимость», – сказал Холдин.

Как уточнил нарколог, белый снюс – одна из разновидностей снюса, в которой содержится в несколько раз больше никотина, чем в обычной сигарете.

Ранее СМИ сообщали, что мировые производители табачной продукции на фоне снижения потребительского интереса к сигаретам и вейпам начали продвижение употребления белого снюса, в первую очередь среди молодежи.