Врач спас пассажира самолета

Реаниматолог из Набережных Челнов спас мужчину на рейсе Казань – Анталья. Инцидент произошел через час после взлета, когда у пассажира резко ухудшилось самочувствие.

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Экипаж обратился по громкой связи к путешественникам, чтобы узнать, есть ли в салоне медики. Врач из городской больницы № 2 Марат Альмакаев в этот момент дремал и не сразу осознал всю серьезность ситуации. Его разбудил крик женщины, просившей помочь ее супругу. Специалист, заметив бортпроводниц возле кресел, подошел ближе и обнаружил мужчину средних лет в угнетенном состоянии – с низким давлением и замедленным сердцебиением.

Как позже выяснилось, пассажир упал в обморок из-за сосудистого коллапса. Марат Альмакаев на протяжении 10 минут оказывал пострадавшему необходимую помощь, пока тот не пришел в себя. Вероятная причина резкого ухудшения состояния здоровья туриста – слабое сердце. В 2017 году мужчина перенес инфаркт.

Ранее врач из Рязани Александр Кошкин также помог двум пассажиркам на рейсе Бали – Москва. У одной из них после укуса змеи начался отек, а другая внезапно потеряла сознание. Благодаря действиям специалиста обе женщины получили необходимую помощь, а самолет не пришлось внепланово сажать в Индии.