ВОЗ призвала страны Америки увеличить охват вакцинации от коклюша

Всплеск заболеваемости коклюшем требует от стран Америки немедленных мер по устранению пробелов в иммунизации - повышения уровня охвата детей вакцинацией на уровне не менее 95%. Об этом заявила Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) в связи с зарегистрированными в 2025 году вспышками в этой болезни в Бразилии, Колумбии, Мексике, Парагвае, Перу, США и Эквадоре.

© РИА Новости

ПАОЗ, выполняющая функции регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призвала "усилить эпидемиологический надзор, внимательно следить за охватом вакцинацией детей и принять немедленные меры для устранения пробелов в иммунизации, особенно среди детей в возрасте до одного года и до пяти лет". Она отметила, что по состоянию на середину мая в семи странах региона был зарегистрирован 14 201 случай заражения коклюшем, в том числе 93 с летальным исходом.

В 2024 году государства региона информировали ПАОЗ в общей сложности о 43 751 заболевших. Вместе с тем заболеваемость коклюшем в 2025 году превысила показатели 2023 года, когда было зарегистрировано 4 139 случаев, и 2022 года (3 283 случаев). Нынешний всплеск заболеваемости не ограничивается Американским регионом, констатировали в организации. В мире с 2010 по 2019 год ежегодно регистрировалось в среднем 170 тыс. случаев коклюша. В 2021 году это число снизилось до 29 тыс., однако заболеваемость превысила 158 тыс. случаев в 2023 году из-за "снижения показателей вакцинации детей".

"В пяти из семи стран, где в нынешнем году произошли вспышки болезни, охват третьей дозой вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС) в 2024 году был ниже рекомендуемых ПАОЗ 95%, - пояснили в организации. - Региональный охват первой и третьей дозами вакцины снизился до исторических минимумов в 87% и 81% в 2021 году с частичным восстановлением до 90% и 88% в 2023 году". В этой связи ПАОЗ призвала государства Американского региона "достичь и поддерживать охват на уровне не менее 95% тремя дозами вакцины АКДС у детей до 1 года".

Коклюш - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его основным симптомом являются сильные приступы кашля.