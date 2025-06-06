Врачи спасли девочку с дырами в кишечнике из-за магнитов

Хирурги детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского спасли двухлетнюю девочку, у которой в кишечнике образовались дыры из-за проглоченных магнитов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

© РИА Новости

«Девочку 2,5 лет госпитализировали в детскую больницу имени Сперанского с инородными телами в брюшной полости. Предположительно, малышка накануне проглотила два круглых магнита размером 5 мм. У ребенка появились боли в животе, рвота, родители тут же вызвали скорую помощь», – говорится в сообщении.

По словам заведующего хирургическим отделением №1, профессора Игоря Хворостова, которого цитирует пресс-служба, магниты слиплись между собой и зажали участок слепой и тонкой кишки.

«В месте стояния возник пролежень с участками перфорации, то есть образовались две "дырочки". Во время операции магниты сдвинули, чтобы их разъединить. Затем их извлекли, а участки перфорации ушили», – рассказал Игорь Хворостов.

В больнице отметили, что операция проводилась малотравматичным способом, через неделю девочку выписали домой полностью здоровой.