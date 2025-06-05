Популярный мясной продукт в США оказался опасен для здоровья

Министерство сельского хозяйства США (USDA) объявило о потенциальной угрозе для общественного здоровья, связанной с распространением говяжьего фарша, который может быть заражен опасной бактерией кишечной палочки. В рамках предупреждения ведомство сообщает, что зараженный продукт был произведен и распространен по всей стране, включая крупные розничные сети.

© Московский Комсомолец

По информации Службы безопасности пищевых продуктов и инспекции USDA, речь идет о полуторакилограммовых вакуумных упаковках «Органический говяжий фарш», произведенных в конце мая 2025 года. Упаковки снабжены маркировками «Использовать или заморозить до 19.06.2» и «Использовать или заморозить до 20.06.25», а также имеют внутри штамп USDA.

Эти продукты были распространены по всей стране, поступая в розничные точки и отправлялись дистрибьюторам в такие штаты, как Коннектикут, Джорджия, Иллинойс и Мэриленд. В настоящее время упаковки с этим говяжьим фаршем уже не продаются, однако они могут находиться в домах у потребителей.

Официальные лица настоятельно рекомендуют всем, у кого есть в наличии данный говяжий фарш, немедленно прекратить его употребление. В предупреждении говорится, что такие продукты следует либо выбросить, либо вернуть в магазин по месту покупки. Важно подчеркнуть, что на данный момент не зафиксировано подтвержденных случаев заболевания, связанных с этим продуктом, однако риск заражения кишечной палочкой остается высоким.

Кишечная палочка — это потенциально смертельная бактерия, которая может вызвать тяжелые пищевые отравления. Основные симптомы заражения включают обезвоживание, кровавый понос и спазмы в животе. В большинстве случаев люди выздоравливают в течение недели, однако у некоторых развивается тяжелое осложнение — гемолитико-уремический синдром (ГУС), которое может привести к почечной недостаточности.

Гемолитико-уремический синдром чаще всего встречается у детей до 5 лет и пожилых людей, и проявляется такими симптомами, как легкие кровоподтеки, бледность и снижение объема мочи. В случае появления этих признаков необходимо немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью, поскольку своевременное лечение может спасти жизнь.

Министерство рекомендует в случае подозрения на заражение или наличия продукта, который может быть заражен, необходимо избегать его употребления и обращаться в соответствующие органы для получения консультации.