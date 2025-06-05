Врачи спасли двухлетнего мальчика, проглотившего таблетки

Проглотил таблетки: врачи спасли 2-летнего мальчика
ЧП произошло в Бийске. Мальчик остался с бабушкой, которая не уследила за внуком, сообщает tolknews.ru.
Малыш принял лекарства за сладости и съел их. Ему стало плохо.
На место происшествия сразу же прибыла бригада скорой помощи.
Медики провели реанимационные действия и госпитализировали малыша.
Одной из частых причин экстренного вызова врачей являются отравления лекарственными средствами.
Не оставляйте медикаменты в доступных для детей местах. Уследить за ребенком сложно. Даже несколько таблеток могут привести к трагедии, - предупреждают специалисты.