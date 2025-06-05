Врачи спасли двухлетнего мальчика, проглотившего таблетки

ЧП произошло в Бийске. Мальчик остался с бабушкой, которая не уследила за внуком, сообщает tolknews.ru.

Малыш принял лекарства за сладости и съел их. Ему стало плохо.

На место происшествия сразу же прибыла бригада скорой помощи.

Медики провели реанимационные действия и госпитализировали малыша.

Одной из частых причин экстренного вызова врачей являются отравления лекарственными средствами.