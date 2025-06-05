В России начали работу центры помощи недоношенным детям

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столица в тестовом режиме запустила проект центров ранней помощи, рассчитанный на проактивную помощь недоношенным детям. По её словам, с 1 сентября проект должен заработать в полном объёме.

Центры ориентированы на детей с экстремально низкой массой тела, родившихся раньше срока, и тех, кто испытал критические ситуации в процессе рождения, находился на ИВЛ, уточнила она в интервью газете «Известия».

«Ежегодно в столице рождаются 120 тыс. детей. Из них примерно 6—7% требуют вот такого раннего проактивного наблюдения», — прокомментировала Ракова.

По словам вице-мэра, в настоящее время в городе работает четыре таких центра. Планируется довести их число до 16.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина писала, что в столице на базе трёх детских больниц открылось шесть специализированных центров лечения детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта.