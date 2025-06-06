«‎Болезнь поцелуев»: страшные последствия заболевания с поэтичным названием

В народе «‎болезнью поцелуев» называют инфекционный мононуклеоз, но за этим безобидным именем скрывается вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), один из представителей семейства герпесвирусов. Он попадает в организм преимущественно через слюну — отсюда и поэтичное название. Однако последствия заражения страшные. О них в беседе с «‎Рамблером» рассказал врач Павел Раменский.

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Как и когда заражаются?

Согласно данным ВОЗ, до 95 процентов взрослых людей по всему миру имеют антитела к ВЭБ, то есть уже перенесли инфекцию. Чаще всего заражение происходит в детстве, когда болезнь протекает в стертой форме. Но если вирус впервые попадает в организм подростка или взрослого, симптоматика может быть ярко выраженной и затяжной.

Мононуклеоз опасен не самим вирусом, а тем, как реагирует на него организм. В юном возрасте иммунитет часто дает бурную, затяжную реакцию. Это не грипп — усталость и слабость могут держаться неделями, даже после нормализации температуры Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ

Симптомы «‎болезни поцелуев»

Инкубационный период инфекции длится от четырех до шести недель. Первый симптом, который беспокоит пациента, — сильная утомляемость. На фоне кажущегося обычного ОРВИ появляется стойкая слабость, сонливость, апатия. Позже присоединяются:

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боль в горле с характерным налетом на миндалинах,

увеличенные лимфатические узлы (чаще шейные),

лихорадка до 39°С и выше, иногда волнообразного характера,

сыпь (особенно при приеме ампициллина — важный диагностический маркер),

увеличение печени и селезенки (по данным УЗИ)

Пациенты часто пугаются, когда лимфоузлы становятся плотными и болезненными. Но это нормальная реакция лимфоидной ткани. Главное — исключить более серьезные патологии, такие как лимфомы или лимфогранулематоз Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ

Диагностика

Для подтверждения диагноза применяют:

Общий анализ крови: выявляются атипичные мононуклеары и лимфоцитоз,

Биохимия: повышение печеночных ферментов (АЛТ, АСТ),

Серологические тесты (антитела к капсидному антигену ВЭБ),

ПЦР — если требуется точная верификация.

Как лечить?

Специфического лечения не существует. Все меры направлены на поддержание организма.

Самое главное — это покой. Я запрещаю физические нагрузки минимум на месяц, особенно спорт. Из-за увеличения селезенки есть риск ее разрыва — это редкое, но опасное осложнение Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ

Рекомендованные меры:

Постельный режим минимум на десять дней; Обильное питье; Противовоспалительные препараты (парацетамол, ибупрофен); Полоскания горла (отвары ромашки, мирамистин).

Антибиотики назначаются только при присоединении бактериальной инфекции. При этом ампициллин и амоксициллин могут вызывать сыпь при ВЭБ-инфекции, что часто путают с аллергией.

Чем опасна болезнь поцелуев?

Основные риски:

Разрыв селезенки при физических нагрузках,

Хроническая усталость (встречается у 10–15 процентов пациентов),

Вторичные инфекции из-за временного снижения иммунитета,

В редких случаях — гепатит и миокардит.

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Можно ли заразиться снова?

Повторное заражение маловероятно. Но вирус остается в организме пожизненно и может активироваться при ослаблении иммунной защиты.

Как защитить себя и близких?

Избегайте использования общей посуды и зубных щеток, Не целуйтесь с больными ОРВИ без четкого диагноза, Поддерживайте иммунитет: сон, питание, снижение стресса.

Нет смысла бояться поцелуев. Главное — слушать тело, не игнорировать затяжную слабость и вовремя обращаться к врачу. Мононуклеоз — это не страшно, если знать, с чем имеешь дело Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ

Болезнь поцелуев — это не повод избегать нежности. Тем не менее это вполне веский повод быть внимательнее к сигналам своего организма.

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