«Болезнь поцелуев»: страшные последствия заболевания с поэтичным названием
В народе «болезнью поцелуев» называют инфекционный мононуклеоз, но за этим безобидным именем скрывается вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), один из представителей семейства герпесвирусов. Он попадает в организм преимущественно через слюну — отсюда и поэтичное название. Однако последствия заражения страшные. О них в беседе с «Рамблером» рассказал врач Павел Раменский.
Как и когда заражаются?
Согласно данным ВОЗ, до 95 процентов взрослых людей по всему миру имеют антитела к ВЭБ, то есть уже перенесли инфекцию. Чаще всего заражение происходит в детстве, когда болезнь протекает в стертой форме. Но если вирус впервые попадает в организм подростка или взрослого, симптоматика может быть ярко выраженной и затяжной.
Мононуклеоз опасен не самим вирусом, а тем, как реагирует на него организм. В юном возрасте иммунитет часто дает бурную, затяжную реакцию. Это не грипп — усталость и слабость могут держаться неделями, даже после нормализации температурыПавел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ
Симптомы «болезни поцелуев»
Инкубационный период инфекции длится от четырех до шести недель. Первый симптом, который беспокоит пациента, — сильная утомляемость. На фоне кажущегося обычного ОРВИ появляется стойкая слабость, сонливость, апатия. Позже присоединяются:
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- боль в горле с характерным налетом на миндалинах,
- увеличенные лимфатические узлы (чаще шейные),
- лихорадка до 39°С и выше, иногда волнообразного характера,
- сыпь (особенно при приеме ампициллина — важный диагностический маркер),
- увеличение печени и селезенки (по данным УЗИ)
Пациенты часто пугаются, когда лимфоузлы становятся плотными и болезненными. Но это нормальная реакция лимфоидной ткани. Главное — исключить более серьезные патологии, такие как лимфомы или лимфогранулематозПавел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ
Диагностика
Для подтверждения диагноза применяют:
Общий анализ крови: выявляются атипичные мононуклеары и лимфоцитоз,
Биохимия: повышение печеночных ферментов (АЛТ, АСТ),
Серологические тесты (антитела к капсидному антигену ВЭБ),
ПЦР — если требуется точная верификация.
Как лечить?
Специфического лечения не существует. Все меры направлены на поддержание организма.
Самое главное — это покой. Я запрещаю физические нагрузки минимум на месяц, особенно спорт. Из-за увеличения селезенки есть риск ее разрыва — это редкое, но опасное осложнениеПавел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ
Рекомендованные меры:
- Постельный режим минимум на десять дней;
- Обильное питье;
- Противовоспалительные препараты (парацетамол, ибупрофен);
- Полоскания горла (отвары ромашки, мирамистин).
Антибиотики назначаются только при присоединении бактериальной инфекции. При этом ампициллин и амоксициллин могут вызывать сыпь при ВЭБ-инфекции, что часто путают с аллергией.
Чем опасна болезнь поцелуев?
Основные риски:
- Разрыв селезенки при физических нагрузках,
- Хроническая усталость (встречается у 10–15 процентов пациентов),
- Вторичные инфекции из-за временного снижения иммунитета,
- В редких случаях — гепатит и миокардит.
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Можно ли заразиться снова?
Повторное заражение маловероятно. Но вирус остается в организме пожизненно и может активироваться при ослаблении иммунной защиты.
Как защитить себя и близких?
- Избегайте использования общей посуды и зубных щеток,
- Не целуйтесь с больными ОРВИ без четкого диагноза,
- Поддерживайте иммунитет: сон, питание, снижение стресса.
Нет смысла бояться поцелуев. Главное — слушать тело, не игнорировать затяжную слабость и вовремя обращаться к врачу. Мононуклеоз — это не страшно, если знать, с чем имеешь делоПавел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ
Болезнь поцелуев — это не повод избегать нежности. Тем не менее это вполне веский повод быть внимательнее к сигналам своего организма.
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