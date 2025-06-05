Гриб в ухе: чем опасен отомикоз и его первые симптомы

Отомикозом называют грибковую инфекцию наружного слухового прохода. Заболевание может протекать малозаметно, но если не обнаружить его своевременно, оно способно привести к осложнениям. В беседе с «‎Рамблером» врач Павел Раменский в беседе с «‎Рамблером» рассказал об опасности заболевания и первых симптомах.

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Люди часто воспринимают зуд в ухе как нечто несерьезное. Капают борный спирт, ковыряют ватной палочкой и запускают воспаление. Грибковые инфекции не терпят самодеятельности. Чем дольше откладываете лечение, тем глубже они проникают Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ

Как развивается отомикоз?

По словам специалиста, в последние годы количество случаев отомикоза растет, особенно в городах с влажным климатом. Основные возбудители инфекции — грибы рода Aspergillus и Candida. В норме они могут присутствовать в окружающей среде и на коже человека, не вызывая симптомов. Но при определенных условиях микроорганизмы начинают активно размножаться в слуховом проходе.

Самая частая причина — это влага. Люди ныряют, плавают, потеют, и не всегда вытирают уши насухо. Во влажной среде грибам просто раздолье Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ

Кроме влажности, на развитие отомикоза влияют:

Механические повреждения: чрезмерная чистка ушей ватными палочками или другими предметами приводит к микротравмам, через которые проникают грибки;

чрезмерная чистка ушей ватными палочками или другими предметами приводит к микротравмам, через которые проникают грибки; Пониженный иммунитет: у людей с ослабленной защитой организма инфекция развивается быстрее;

у людей с ослабленной защитой организма инфекция развивается быстрее; Хронические заболевания: особенно часто отомикоз встречается у пациентов с диабетом, дерматитом, аллергией;

особенно часто отомикоз встречается у пациентов с диабетом, дерматитом, аллергией; Длительный прием антибиотиков или гормонов: нарушают баланс микрофлоры и способствуют росту грибов.

Почему закладывает уши

Симптомы, которые нельзя игнорировать

На ранних стадиях заболевание может проявляться лишь легким зудом и ощущением заложенности. Позже появляются:

боль или жжение в ухе,

выделения (иногда с запахом),

снижение слуха,

шум или ощущение «‎плеска».

Если вы заметили выделения из уха или оно начало болеть после бассейна — не ждите, пока само пройдет. Особенно опасно пытаться прочистить проход самостоятельно. Это только усугубит ситуацию Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ

Диагностика и лечение

Для диагностики отомикоза врач проводит отоскопию и берет мазок для микроскопического анализа. Только после лабораторного подтверждения грибковой природы подбирается лечение.

В стандартную схему входят:

промывание уха антисептическими растворами,

противогрибковые капли или мази,

в отдельных случаях — системные препараты (таблетки).

Лечение длится от семи до 21 дня, в зависимости от степени поражения и реакции организма. При своевременном обращении прогноз благоприятный, но важно соблюдать рекомендации врача до полного исчезновения симптомов.

Как защититься от отомикоза?

Профилактика включает несколько простых, но эффективных шагов:

Не чистите уши слишком усердно; Не используйте ватные палочки глубоко в слуховом проходе; Вытирайте уши после купания; Избегайте длительного пребывания в воде при склонности к воспалениям; Обращайтесь к врачу при любых подозрительных симптомах.

Гигиена — это не стерильность, а внимательное и бережное отношение к телу. Особенно к таким деликатным зонам, как уши. Грибок — это всегда следствие условий, которые мы сами создаем Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ

Если зуд в ухе длится больше трех дней, не занимайтесь самолечением. Чем раньше начато лечение, тем меньше риск осложнений и тем быстрее вы вернётесь к нормальному слуху и комфорту.

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