Врач объяснила, провоцирует ли лекарство от остеопороза рак

Для лечения остеопороза (заболевание скелета, которое приводит к хрупкости костей) часто назначают золедроновую кислоту. Но есть страхи, что она может спровоцировать рак. Однако, как рассказала «Газете.Ru» ревматолог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова, лекарство не активизирует рост костных клеток, а значит, не может провоцировать онкологические процессы в костях.

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При лечении остеопороза используют несколько групп препаратов, в том числе бисфосфонаты, к которым относится золедроновая кислота. Вещество в организме не метаболизируется (то есть не «проходит через печень») и выводится из организма с мочой в неизмененном виде.

«Золедроновая кислота по механизму действия относится к антирезорбтивным препаратам, то есть лекарствам, уменьшающим активность остеокластов — клеток, рассасывающих костную ткань, тем самым замедляется истончение ткани и кость становится прочнее. Лекарство не активизирует рост костных клеток, а значит, не может провоцировать онкологические процессы в костях. Кроме того, хочу отметить, что этот препарат используется в онкологии при метастазах в кости, но доза и кратность приема отличаются», — рассказала врач.

Если у пациента недостаточно данных для постановки диагноза остеопороз, ему установлен диагноз остеопения, бисфосфонаты, в том числе золедроновая кислота, с профилактической целью не назначаются.