Ради спасения мужчины хирург проник ему в череп с помощью микроскопа

В южной столице Кузбасса впервые применили передовую технологию, чтобы спасти обреченного при ином раскладе пациента.

© Vse42.ru

В новокузнецком кардиодиспансере прооперировали 58-летнего горожанина, который находился в критическом состоянии. Как рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем Telegram-канале, пациент поступил с жалобами на головокружение и головные боли, онемение щек и рук. А в истории болезни у него был повышенный холестерин, тромбоз сонной артерии и даже два инсульта.

По результатам УЗИ выявили полную закупорку сосудов в головном мозге. Пациенту грозил третий инсульт, – сказал Беглов.

Новокузнечанина экстренно отправили на операцию. Хирург провел экстра-интракраниальное шунтирование – при помощи микроскопа соединил внутреннюю сонную артерию с корковыми артериями, благодаря чему было восстановлено кровоснабжение пораженного участка мозга.

В Кемерове данную технологию уже применяют, а для юга Кузбасса это был первый опыт.