От сыпи на коже до отказа почек: страшные последствия геморрагического васкулита

Катерина Саломе
Павел Олегович Раменскийэксперт

Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха) — сложный диагноз, который начинается с сыпи, а может закончиться почками. Врач Павел Раменский рассказал «‎Рамблеру», как не пропустить начало заболевания.

От сыпи на коже до отказа почек: страшные последствия геморрагического васкулита
© bymuratdeniz/iStock.com

Геморрагический васкулит — это аутоиммунное воспаление мелких сосудов, приводящее к их повреждению и микрокровоизлияниям. Заболевание может затронуть кожу, суставы, кишечник и даже почки. Несмотря на то что чаще оно встречается у детей, в последнее время врачи все чаще диагностируют васкулит и у взрослых.

Это не просто сыпь, как многие думают. Сначала приходят пятна, потом — суставы, живот, а если повезет меньше всего — почки. Болезнь многоликая, но кожа обычно подает первые сигналы

Павел Олегович Раменский
Павел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ

Ключевые симптомы

  • Пурпура (кожная сыпь) — плотные красно-фиолетовые высыпания, чаще всего на ногах, ягодицах и руках. Они не исчезают при нажатии;
  • Боли в животе — чаще коликообразные, усиливаются после еды, иногда сопровождаются рвотой и кровью в стуле;
  • Боли в суставах — особенно в коленях и лодыжках. У детей могут появляться внезапно, после перенесенного ОРВИ;
  • Поражение почек — не всегда заметно сразу. Возможны белок или кровь в моче. Иногда — единственный признак, указывающий на глубину процесса.

Как понять, что болят почки: отвечает врач

Если появились высыпания на ногах и боль в животе — это повод сдать анализы и исключить васкулит. Чем раньше — тем меньше вероятность осложнений

Павел Олегович Раменский
Павел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ

Причины возникновения геморрагического васкулита

Причины до конца не изучены, но спусковым механизмом часто становятся:

  • вирусные и бактериальные инфекции (например, стрептококк);
  • вакцинации;
  • прием некоторых лекарств;
  • переохлаждение;
  • пищевые аллергены.

Важно: у многих пациентов заболевание развивается на фоне общего снижения иммунной устойчивости.

Как ставят диагноз?

Диагностика базируется на клинической картине. Врач учитывает:

  • характер сыпи;
  • данные анализов мочи (наличие белка и крови);
  • уровень воспалительных маркеров в крови;
  • УЗИ органов брюшной полости и почек при необходимости.

Лечение и прогноз

Большинство людей выздоравливают полностью. Но у части пациентов может развиться хроническое поражение почек. Впоследствии это может привести к их отказу. Поэтому наблюдение у врача обязательно даже после исчезновения сыпи.

Основные принципы терапии:

  • постельный режим в остром периоде;
  • обильное питье;
  • нестероидные противовоспалительные (при болях);
  • при тяжелом течении — кортикостероиды (преднизолон и аналоги);
  • при почечных осложнениях — наблюдение у нефролога.

Подводя итог: внимательность — лучшая профилактика. Геморрагический васкулит редко приходит без предупреждения. Тело почти всегда подает сигналы — через кожу, через боль, через усталость. И если их услышать вовремя, шансы на полное выздоровление крайне высоки.

Ранее мы писали, почему аутоиммунные заболевания чаще встречаются у женщин.