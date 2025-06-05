От сыпи на коже до отказа почек: страшные последствия геморрагического васкулита
Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха) — сложный диагноз, который начинается с сыпи, а может закончиться почками. Врач Павел Раменский рассказал «Рамблеру», как не пропустить начало заболевания.
Геморрагический васкулит — это аутоиммунное воспаление мелких сосудов, приводящее к их повреждению и микрокровоизлияниям. Заболевание может затронуть кожу, суставы, кишечник и даже почки. Несмотря на то что чаще оно встречается у детей, в последнее время врачи все чаще диагностируют васкулит и у взрослых.
Это не просто сыпь, как многие думают. Сначала приходят пятна, потом — суставы, живот, а если повезет меньше всего — почки. Болезнь многоликая, но кожа обычно подает первые сигналыПавел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ
Ключевые симптомы
- Пурпура (кожная сыпь) — плотные красно-фиолетовые высыпания, чаще всего на ногах, ягодицах и руках. Они не исчезают при нажатии;
- Боли в животе — чаще коликообразные, усиливаются после еды, иногда сопровождаются рвотой и кровью в стуле;
- Боли в суставах — особенно в коленях и лодыжках. У детей могут появляться внезапно, после перенесенного ОРВИ;
- Поражение почек — не всегда заметно сразу. Возможны белок или кровь в моче. Иногда — единственный признак, указывающий на глубину процесса.
Как понять, что болят почки: отвечает врач
Если появились высыпания на ногах и боль в животе — это повод сдать анализы и исключить васкулит. Чем раньше — тем меньше вероятность осложненийПавел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово, заместитель директора медицинской школы РГСУ
Причины возникновения геморрагического васкулита
Причины до конца не изучены, но спусковым механизмом часто становятся:
- вирусные и бактериальные инфекции (например, стрептококк);
- вакцинации;
- прием некоторых лекарств;
- переохлаждение;
- пищевые аллергены.
Важно: у многих пациентов заболевание развивается на фоне общего снижения иммунной устойчивости.
Как ставят диагноз?
Диагностика базируется на клинической картине. Врач учитывает:
- характер сыпи;
- данные анализов мочи (наличие белка и крови);
- уровень воспалительных маркеров в крови;
- УЗИ органов брюшной полости и почек при необходимости.
Лечение и прогноз
Большинство людей выздоравливают полностью. Но у части пациентов может развиться хроническое поражение почек. Впоследствии это может привести к их отказу. Поэтому наблюдение у врача обязательно даже после исчезновения сыпи.
Основные принципы терапии:
- постельный режим в остром периоде;
- обильное питье;
- нестероидные противовоспалительные (при болях);
- при тяжелом течении — кортикостероиды (преднизолон и аналоги);
- при почечных осложнениях — наблюдение у нефролога.
Подводя итог: внимательность — лучшая профилактика. Геморрагический васкулит редко приходит без предупреждения. Тело почти всегда подает сигналы — через кожу, через боль, через усталость. И если их услышать вовремя, шансы на полное выздоровление крайне высоки.
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