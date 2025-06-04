Врачи вылечили пациентку с 21 новообразованием в матке

Врачи Первой республиканской клинической больницы Удмуртии смогли сохранить репродуктивное здоровье пациентки, несмотря на множество опухолей. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Ранее в гинекологическое отделение 1 РКБ в плановом порядке поступила женщина с диагнозом «множественная миома матки». Обследование выявило у пациентки 21 миоматозный узел разного размера.

Отмечается, что при таком количестве новообразований матку удаляют полностью. Но врачи решились на сложную операцию и удалили все узлы диаметром от 1 до 7 см. Оперативное вмешательство длилось более 40 минут и завершилось успешно. Осложнений не возникло. У врачей получилось сохранить матку и её репродуктивную функцию.

В настоящий момент женщина и восстанавливается в стационаре.