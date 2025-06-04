В Волгограде появился центр кистевой хирургии

Врачи обеспокоены: с развитием цифровых технологий и увеличением роли гаджетов мы все чаще сталкиваемся с заболеваниями кистей рук. Как следствие - растет актуальность кистевой хирургии, она стала немного обособленной частью травматологии и ортопедии.

© Российская Газета

Что вы видите чаще всего? Свои кисти рук. Когда нарушается их функция, меняется жизнь: музыкант не сможет играть на скрипке, хирург - оперировать, - говорит руководитель Центра кистевой хирургии, недавно открывшегося в Волгограде, Сергей Бирюков. - Основной пул наших пациентов - люди, работающие за компьютером. У современного человека многочасовая работа на клавиатуре. На состоянии пальцев сказывается и постоянное пользование телефоном - переутомление мышечного аппарата может привести к структурным нарушениям.

При своевременном хирургическом вмешательстве можно получить отличный результат.

В Турции, Швейцарии, Венгрии это направление уже считается отдельной медицинской специальностью. В нашей стране тоже идет бурное развитие, технологии совершенствуются, - заявил председатель правления Общества кистевых хирургов Игорь Голубев. - Появились отечественные импланты и техника - сопоставимые по качеству с зарубежными. К тому же многие компании продолжают работать в России, они не уходили с рынка.

Сегодня в нашей стране работает уже 20 центров кистевой хирургии. И один из них - в Волгограде. Раньше пациенты, имеющие проблемы с кистями, лечились в других регионах. Теперь они будут получать помощь в своем городе. Волгоградский центр принимает больных и из соседних областей.