Девушка рассказала, какая перемена в ее внешности указывала на рак

Жительница Огайо рассказала в соцсетях, что у нее обнаружили меланому после того, как она заметила в районе груди появление "небольших пятен".

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По словам 26-летней девушки, первое время они больше напоминали веснушки, нежели опасные родинки. Однако, как потом выяснилось, образования "были проявлением одной из самых быстро распространяющихся форм рака". В результате американка пережила несколько операций - ей удалили несколько участков в области груди и подмышечных впадин.

"О своем заболевании я не подозревала, так как хорошо выглядела и на проблемы со здоровьем не жаловалась", - рассказала молодая пациентка Daily Mail.

Однако она призналась, что всегда любила загорать. Потом всплыли и другие детали.

"Врачи спросили меня о соляриях и солнцезащитных кремах, и я сказала им именно то, что они не хотели слышать. Я действительно не пользовалась солнцезащитным кремом, посещала солярий, а в моей семьи были случаи заболевания раком кожи", - отметила американка.

Судя по всему, болезнь у девушки выявили на ранней стадии. Биопсия показала, что в лимфатических узлах "все чисто". Сейчас ей нужно проходить обследования раз в три месяца, еще более внимательно следить за родинками.