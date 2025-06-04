Как изменился процент летальности от менингококковой инфекции в 2024 году

Количество в РФ иммунизированных лиц против менингококковой инфекции значительно снизилось, а летальность в 2024 году составила 15%. Об этом сообщается в государственном докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году".

"Летальность при менингококковой инфекции остается на высоком уровне и в 2024 г. составила 15% (2023 г. - 19%, 2022 г. - 13%). Вакцинация против менингококковой инфекции проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Количество иммунизированных лиц против менингококковой инфекции за год снизилось в 1,6 раза, при этом отмечено снижение числа вакцинированных детей - на 13,6%. <...> Роспотребнадзором разработаны и направлены в Минздрав России предложения по контингентам и тактике иммунизации против менингококковой инфекции для включения в национальный календарь профилактических прививок", - говорится в документе.

Из текста следует, что необходимо расширить вакцинопрофилактику для предотвращения рисков, связанных с инфекцией.