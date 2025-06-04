В РФ заметили настораживающую тенденцию

Тенденция к увеличению числа случаев заболевания норовирусной инфекцией в России наблюдалась в 2024 году, преимущественно болели дети. Об этом сообщается в государственном докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году".

"По итогам 2024 года сохраняется тенденция к росту заболеваемости норовирусной инфекцией в Российской Федерации. Заболеваемость (37,62 на 100 тыс. населения) на 9% превысила уровень 2023 года. Удельный вес случаев норовирусной инфекции среди острых кишечных инфекций установленной этиологии составил 21,9%, в динамике отмечается увеличение доли норовирусной инфекции в общей структуре заболеваемости острыми кишечными инфекциями", - говорится в документе.

Из текста следует, что в 82% от всех случаев заболевали дети, чаще всего - от года до двух лет. Наибольшее число пострадавших от инфекции зарегистрировано в общеобразовательных организациях (1 988 человек), дошкольных (1 492 человека) и летних оздоровительных учреждениях (444 человека).

Также 1/3 от всех острых кишечных инфекций занимает ротавирусная инфекция. Заболеваемость ею за 2024 год увеличилась почти на 6% в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.

В конце мая 2025 года лаборатории Роспотребнадзора установили норовирус на круизном лайнере "Михаил Булгаков", за медицинской помощью обратились более 100 человек.