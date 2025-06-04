Роспотребнадзор рассказал об успехах в борьбе с COVID-19

В РФ заболеваемость COVID-19 за год снизилась почти вполовину
Снижение заболеваемости ковидом в России закономерно, в 2024 году она уменьшилась почти вполовину по сравнению с 2023 годом. Об этом следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2024 году".
"В РФ в 2024 году прогнозируемо регистрируется снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19). <…> По сравнению с 2023 годом заболеваемость снизилась на 45,5%", - говорится в документе.
В докладе отмечается, что такого снижения удалось добиться за счет сформированного за прошедшие годы популяционного иммунитета и постоянного мониторинга ситуации.