Роспотребнадзор рассказал об успехах в борьбе с COVID-19

Снижение заболеваемости ковидом в России закономерно, в 2024 году она уменьшилась почти вполовину по сравнению с 2023 годом. Об этом следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2024 году".

"В РФ в 2024 году прогнозируемо регистрируется снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19). <…> По сравнению с 2023 годом заболеваемость снизилась на 45,5%", - говорится в документе.

В докладе отмечается, что такого снижения удалось добиться за счет сформированного за прошедшие годы популяционного иммунитета и постоянного мониторинга ситуации.