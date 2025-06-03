Терапевт рассказал, почему вейпы вреднее обычных сигарет

Врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с RT согласился с позицией Госдумы, которая готова поддержать инициативу о полном запрете продажи вейпов, отметив их серьёзный вред для здоровья.

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По словам специалиста, в отличие от обычных сигарет, вред от вейпа проявляется практически сразу — изменения в лёгких могут начаться уже после первой затяжки, и последствия в дальнейшем могут быть достаточно тяжёлыми.

«Было большое исследование американских пульмонологов, которые сказали, что хотя бы однажды выкурив сигарету в виде вейпа, происходит повреждение лёгких, фиброз лёгких наступает практически сразу», — заявил Кондрахин.

По словам врача, это касается любого человека, независимо от состояния здоровья.

«Человек запускает критический процесс для лёгких... Организм страдает — наступает интоксикация», — резюмировал врач.

Ранее стало известно, что российские депутаты поддержат законопроект о полном запрете продажи вейпов, если инициатива поступит от правительства.