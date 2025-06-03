В России внедрена новая модель санитарно-карантинного контроля

Риски вспышек инфекций на российских курортах и завоза их в страну из-за рубежа сведены к минимуму, 99% подобных случаев заканчиваются только одним "нулевым" пациентом, и дальше инфекция не распространяется. Это происходит благодаря жесткой системе санитарного контроля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с журналистами.

© РИА Новости

К сожалению, совсем избежать проникновения в страну инфекционных заболеваний невозможно - у многих из них довольно долгий инкубационный период. Поэтому важно не только выявлять возможных распространителей патогенов на въезде в страну, но и жестко контролировать каждый возникший случай - это одна из важнейших задач медиков и санитарной службы.

«У нас активно развиваются новые направления зарубежного туризма, в том числе, не только в ближнем периметре России, в страны СНГ, но и на Африканский континент, в Азию, Америку, где присутствуют повышенные риски различных инфекций, в том числе, природно-очаговых. Поэтому, с одной стороны, мы постоянно развиваем сотрудничество с зарубежными государствами в области эпидемиологического надзора, а с другой - совершенствуем комплекс профилактических мер на въезде в Россию»‎, — рассказала Анна Попова.

В стране внедрена новая модель санитарно-карантинного контроля.

«Первый уровень защиты действует на границе, на пунктах пропуска пассажиров. Мы обновили оборудование во всех пунктах, где есть пассажиропоток. Используемая система "Периметр" позволяет быстро выявлять и изолировать людей с признаками инфекции. Благодаря этому в прошлом году, несмотря на тревожный эпидемиологический фон во многих зарубежных странах, в России оставалась стабильной ситуация по ОРВИ, включая корь, ковид, страна сохранила свободный статус по полиомиелиту и краснухе, мы избежали вспышек дифтерии»‎, — подчеркнула Анна Попова. Ковид, например, полностью перешел в разряд сезонных заболеваний.

Что касается отдыха внутри страны, курортный сезон на Черноморском побережье уже практически открыт. И хотя не все пляжи будут доступны (пока сохраняется запрет на морское купание на пляжах Анапы и в районе Темрюка), тем не менее, мест, где можно будет безопасно отдыхать и купаться, хватает.

«Я только что вернулась из Крыма. Обстановка нормальная, не могу сказать, что уже наблюдается какой-то особенный наплыв отдыхающих. Тем не менее, мы понимаем, что в разгар сезона нагрузка и на пляжи, и на инфраструктуру курортов может вырасти, и работаем на опережение вместе с властями регионов»‎, — ответила Анна Попова на вопрос "РГ".

По ее словам, предпринимаются беспрецедентные меры, работают ученые и технологи для принятия решений по полной очистке территорий, пострадавших от разлива нефтепродуктов.

«Мы ведем непрерывный плотный мониторинг за всеми объектами окружающей среды. Ситуация держится на строгом контроле, и как только показатели нормализуются, мы сообщим об этом»‎, — отметила Анна Попова.

Попова также сообщила, что 80 детских лагерей на Черноморском побережье получили санитарно-эпидемиологические заключения для работы. На очередном селекторном совещании с руководителями подразделений Роспотребнадзора обсуждалось, что к организации питания отдыхающих детей будет привлечено около 2 тысяч операторов, из которых около 99% имеют опыт организации питания детей в течение года - в детских садах и школах.