В Москве стартовал проект по профилактике онкологических заболеваний ЖКТ

Проект по профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) стартовал в Москве. Об этом журналистам заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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По её словам, москвичам, не проходившим такую диагностику в течение нескольких лет, теперь будут доступны бесплатные исследования в городских поликлиниках и эндоскопических центрах - направления для них откроются в ЕМИАС автоматически.

Ракова подчеркнула, что заболевания ЖКТ могут длительно развиваться без каких-либо симптомов.

«Обследование поможет не просто выявить, но и вылечить патологии, которые могут привести к развитию онкологии», – заключила она.

Ранее врач-терапевт клиники IQ Plastique Дзерасса Ходова заявила, что потливость, увеличение лимфоузлов, одышка или длительный кашель могут быть симптомами онкологических заболеваний, пишут «Известия».