Когда заработает федеральный регистр пациентов

Минздрав России с 1 марта 2026 года начнет вести в электронном виде федеральный регистр лиц с определенными заболеваниями. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, в регистр будут включаться сведения о пациентах со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, новообразованиями in situ (злокачественными опухолями на ранних стадиях), сахарным диабетом, психическими расстройствами и расстройствами поведения, требующими диспансерного наблюдения. Также в него войдут данные о людях с ишемическими болезнями сердца, сердечными и сосудистыми имплантами и трансплантатами, кардиомиопатией, сердечной недостаточностью, острыми нарушениями мозгового кровообращения, болезнями печени, включая алкогольную этиологию, и хроническими обструктивными болезнями легких.

Кроме того, основаниями включения в перечень будут являться беременность, роды и послеродовый период.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года, утвержденные им правила действуют в течение шести лет.

О ведении регистра

В собираемые сведения о пациенте войдут, в частности, дата установления диагноза, сведения о способе выявления заболевания, о постановке на диспансерное наблюдение и госпитализациях, а также дата проведения хирургического лечения.

Запись будет вноситься в регистр в случае выявления у пациента заболевания или состояний, указанных в перечне. Исключение записей из регистра не предусмотрено. Информацию о пациентах в регистр будут передавать, в том числе, Минздрав РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд пенсионного и социального страхования РФ, уполномоченные исполнительные органы субъектов РФ, медицинские и фармацевтические организации.

Пользователями регистра, согласно постановлению, являются Минздрав России, Росздравнадзор, МВД России, Росстат, медицинские и фармацевтические организации, уполномоченные исполнительные органы субъектов РФ.