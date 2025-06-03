Врач рассказал о симптомах тяжелого течения церкариоза

С началом купального сезона в России участились случаи заражения церкариозом. О симптомах тяжелого течения болезни «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

© Вечерняя Москва

По словам доктора, церкариоз, известный как «зуд купальщика», вызывается личинками-церкариями, обитающими в воде. При этом паразиты проникают под кожу человека, провоцируя неприятные симптомы.

Мескина пояснила, что в основном болезнь проявляется как аллергическая реакция. На коже появляются красные пятна, сыпь, зуд. Однако при тяжелом течении болезни может подняться температура, после чего начинается лихорадка. Также у пациентов наблюдаются поражение легких, тошнота, рвота и сильный кашель.

«И важно понимать, что больше всего от личинок страдают те части тела, которые были в воде. Дальше болезнь не распространяется. То есть если человек был в воде по колено, неприятные ощущения появятся только в этой области», — уточнила Елена Мескина.

Подробнее о болезни, лечении и способах избежать заражения — в материале «Вечерней Москвы».

В начале мая появились сообщения о распространении опасного грибка, вызванного резкими изменениями климата. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «ВМ» о его потенциальной угрозе для человека, скорости распространения и вероятности появления в России.