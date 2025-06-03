Заболеваемость ВИЧ в РФ оказалась ниже общих значений

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в прошлом году была ниже, чем в 2023 практически на 10%. При этом в 2024 году она также была ниже средних многолетних значений на 31,5%, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального к ней внимания, несмотря на то, что заболеваемость снижается. И за прошедший год по сравнению с 2023-м она снизилась почти на 10%. И заболеваемость прошедшего года ниже среднемноголетних значений на 31,5%, то есть здесь есть определенная динамика»‎, — сказала она.

Попова уточнила, что в 2024 году 52 млн человек были протестированы на ВИЧ-инфекцию.