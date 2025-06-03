Хирурги спасли пациента с застрявшей в гортани рыбной костью

Врачи Краснодарской краевой клинической больницы № 2 столкнулись с редким и крайне опасным клиническим случаем: к ним обратился пациент, у которого в гортани застряла рыбная кость. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

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В приемное отделение мужчина явился с жалобами на активное слюнотечение и боль при глотании. Выяснилось, за несколько дней до этого он ел рыбу, и врачи предположили, что причина болезненного состояния кроется в инородном теле. Эндоскопическое исследование версию подтвердило: 2,5-сантиметровая косточка "засела" в просвете гортани.

«Кость застряла в стенке гортани с обеих сторон, и при отсутствии своевременной помощи могла привести к нарушению дыхания, воспалению и даже летальному исходу, — отметил заведующий отделением эндоскопии ККБ №2 Виктор Дынько. — Благодаря слаженной и точной работе наших эндоскопистов и использованию специализированного оборудования, инородное тело было аккуратно извлечено. Серьезных осложнений удалось избежать».

Сейчас пациент чувствует себя благополучно и уже вернулся домой.