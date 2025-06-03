Фармкомпании Москвы нарастили выпуск лекарств по итогам I квартала

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что за первые три месяца текущего года столичные компании отгрузили на 37,4% больше лекарственных средств и медицинских материалов, в том числе для ветеринарии, чем за аналогичный период 2024-го.

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Об этом пишет сайт kp.ru.

Поставки фармацевтических субстанций выросли более чем в 2,6 раза, уточнил вице-мэр.

Он также подчеркнул, что столичные производители выпускают новые высокотехнологичные препараты и другую конкурентоспособную продукцию для медицинских целей.

Так, в I квартале этого года они изготовили более 1,2 млн упаковок препаратов для лечения органов дыхательной системы, а также около 3,8 млн упаковок препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы, руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой писала, что в I квартале этого года оборот столичных обрабатывающих производств без учёта нефтегазового сектора составил 1,7 трлн рублей. Это превышает прошлогодний показатель на 6,4% в сопоставимых ценах.