В Пензе зарегистрирован необычный случай передачи ВИЧ

Пензенский Роспотребнадзор обнародовал тревожные данные из ежегодного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке. Среди положительных тенденций – общее снижение заболеваемости социально-обусловленными инфекциями на 11,1% по сравнению с 2023 годом – специалисты выделили один крайне настораживающий случай. В 2024 году зарегистрирован редкий, но опасный эпизод передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку через грудное вскармливание.

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Эпидемиологическая ситуация в регионе демонстрирует неоднозначную динамику. С одной стороны, заметно сократилось число случаев заражения через инъекционное употребление наркотиков – с 39,8% в 2017 году до 4,2% в 2024. С другой – 94% новых инфицирований сейчас происходит половым путем, причем доля женщин среди заболевших выросла до 41,6%, что значительно превышает среднемноголетние показатели, пишет stolica58.ru.

География распространения инфекции также вызывает обеспокоенность. Если в Пензе и Заречном заболеваемость снизилась на 17,6% и 35,9% соответственно, то в восьми отдаленных районах зафиксирован рост более чем на 50%. Особенно тревожит ситуация в Кузнецке, где уровень инфицированности (1180 случаев на 100 тысяч населения) почти вдвое превышает среднеобластные значения.