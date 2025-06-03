Как газы помогают лечить раны от пуль, боль и возрастные заболевания

Среди нехимических способов устранения боли особую нишу занимают медицинские газы. С их помощью можно избавиться от фантомных и местных болей, снять воспаление и ускорить регенерацию тканей. Кроме того, они помогают при постковидном синдроме, сахарном диабете и даже раке. О потенциале применения медицинских газов в клинической практике в интервью «Газете.Ru» рассказал председатель правления Российского респираторного общества, врач-пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин.

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— Какие немедикаментозные способы лечения боли существуют?

— Начнем с того, что боль — это естественная реакция организма на повреждение тканей, и она бывает разной. Например, ноцицептивная боль — наиболее распространенная ее разновидность, зачастую ощущаемая пациентом как пульсирующая, колющая, сжимающая или режущая, отмечается при большинстве заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и опорно-двигательной систем. Более серьезной является нейропатическая боль. Она часто сопровождается ощущением жжения, покалывания или онемения. Эта боль может быть даже инвалидизирующей. Она возникает из-за повреждения нервных волокон периферической или центральной нервной системы — примером может послужить ощущение фантомных болей после ампутации.

Наконец, есть третий вид боли — ноципластическая боль, когда центральная нервная система и структуры головного мозга перестают справляться с модуляцией болевых импульсов. Два последних вида боли плохо реагируют на обычные обезболивающие и часто бывают хроническими.

Чтобы помочь человеку преодолеть боль, важно понимать ее природу. Нужно определить, какой вид боли у него есть: ноцицептивная, нейропатическая или ноципластическая?

Сначала в ходе беседы с пациентом важно понять, какую именно боль испытывает человек, и потом подобрать лечение. Все методы лечения делятся на медикаментозные и немедикаментозные. К последним относятся физиотерапия электротоком, ударная и магнитотерапия. Но все эти методы, особенно когда речь идет о ноципластической или ноцицептивной боли, сочетаются с лекарственной терапией.

— Вы предлагаете лечить боль медицинскими газами. Что это за газы?

— Это те газы, которые образуются в организме человека. Основные три — водород, оксид азота и кислород. Водород в организме человека влияет на гомеостаз, обменные процессы и внеклеточную жидкость, внутриклеточные структуры. Это мощный природный антиоксидант, более эффективный, чем другие антиоксиданты. Человек сам производит водород. Основной источник этого газа — слизистая толстой кишки и населяющие ее микробы. Они генерируют внутренний эндогенный водород.

Второй газ — монооксид азота. Это маленькая молекула, которая представляет собой соединение азота с кислородом, обладающая выраженным биологическим действием. Например, она регулирует кровообращение в мелких сосудах: артериолах, капиллярах и венулах. Кислород обеспечивает энергию, в организм человека через кислород поступают все энергетические продукты.

— Как эти газы помогают лечить боль?

— Медицинские газы не являются анальгетиками, но с их помощью мы можем повлиять на микроциркуляцию крови.

Когда мы испытываем боль, в организме нарушается обмен водорода и оксида азота. Боль всегда сопровождается ишемией, то есть недостаточным обеспечением кислородом поврежденной ткани. В ответ на ишемию возникает воспаление и отек. Чтобы их снять, на эту область можно воздействовать медицинскими газами.

Наш опыт применения медицинских газов идет из области военно-полевой терапии. Раны, полученные от снарядов, пуль и взрывных устройств, вызывают грубое повреждение тканей. Эти травмы приводят к изменениям в молекулярной структуре тканей, что способствует быстрому присоединению инфекции.

Когда мы начали местно применять медицинские газы, это существенно повлияло на процессы регенерации, что позволило сократить число реампутаций, раневой инфекции и сепсиса. Благодаря улучшению микроциркуляции раны заживают быстрее, не образуя келоидных рубцов и неврином — утолщений поврежденных нервов.

Кроме того, водородные процедуры ускоряют регенерацию кожи, мышц, связок, сухожилий и костной ткани. Это особенно важно для пациентов с серьезными травмами и хроническими заболеваниями. Мы также изучаем микробиологический состав ран и видим, как исчезают опасные возбудители, такие как клебсиелла и пневмококк. Для успешного протезирования важно, чтобы рана была не инфицирована, а рубец был мягким и без осложнений. Наши методы помогают достичь этих целей, обеспечивая быстрое и эффективное восстановление раненых.

— Как газы доставляются в организм?

— Сегодня мы используем ингаляции оксида азота, в том числе для лечения ампутированных конечностей и при черепно-мозговых травмах. В России есть уникальное инженерное решение, которого нет в других странах. Дело в том, что оксид азота, который широко используется в медицине, в других странах получают в промышленных масштабах и поставляют в баллонах. Однако есть проблема: при транспортировке в баллонах монооксид азота быстро превращается в диоксид азота — токсичный газ, который может негативно влиять на организм. Наши ученые из Сарова, в частности, член-корреспондент РАН Виктор Дмитриевич Селемир, разработали портативный электрогенератор, который позволяет получать монооксид азота прямо у постели пациента. Этот аппарат называется «Тианокс» и уже давно используется. Это решение уникально, и пока никому в мире не удалось сделать что-то подобное.

Американцы считают, что смогут достичь такого уровня через 2–3 года. Мы же уже сегодня можем назначать высокие дозы оксида азота, что особенно важно для пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как туберкулез или синегнойная палочка.

Обычно доза составляет 50–80 ppm, но в некоторых случаях, чтобы помочь больному, требуется до 200–300 ppm. Это так называемые мегадозы. С помощью нашей технологии мы можем безопасно их назначать.

— А как доставляется в организм водород?

— Пациенты получают водород в виде ингаляций и водородных ванн. Это обычные ванны с водой, в которые встроен специальный прибор. Он производит водород путем электролиза. Водород не смешивается с водой, а образует пузырьки, которые поднимаются на поверхность, что приводит к активному расширению капилляров в коже. А это, в свою очередь, улучшает обмен веществ в коже и усиливает кровообращение.

Эти процедуры очень эффективны и помогают избавиться от боли, в том числе фантомной. У нас уже есть случаи, когда после пары процедур пациенты отмечали исчезновение таких болей.

Все эти технологии были внедрены на базе Городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева, военных госпиталей, санаториев Центрального совета по туризму и отдыху, а наши коллеги из Белоруссии, изучив наш опыт, активно настроены на внедрение этих методов у себя.

— Все ли виды боли могут снять медицинские газы?

— Не все. Как я уже сказал, боль делится на три уровня: ноцицептивная, нейропатическая, к которой относится фантомная, и ноципластическая боль. Медицинские газы помогают при местной и нейропатической боли, при ноципластической применяются уже другие методы.

— Какие еще болезни можно лечить медицинскими газами?

— Например, водород можно использовать для лечения онкологических заболеваний. Это направление особенно развито в Японии. Метод основан на нейтрализации активных форм кислорода, которые повреждают клетки и способствуют развитию опухолей. Кроме того, лучевая и химиотерапии тоже могут усиливать окисление в организме. Водород действует как мощный антиоксидант, который нейтрализует нежелательные последствия этих процедур.

Однако важно помнить о безопасности: концентрация водорода не должна превышать 4%, так как более высокие дозы могут быть взрывоопасными.

Вместо этого можно регулировать продолжительность и интенсивность ингаляций.

У нас есть интересные наблюдения за пациентами с сахарным диабетом. Водородные ванны помогают при диабетической стопе и нейропатии. Эти процедуры значительно облегчают нейропатическую боль, которая часто беспокоит людей с сахарным диабетом.

— Вы разработали реабилитационную программу при постковидном синдроме с помощью оксида азота и молекулярного водорода. Можете о ней рассказать?

— Постковидный синдром проявляется характерными изменениями со стороны центральной нервной системы. В первую очередь страдает память, нарушается структура сна, человек быстро истощается, испытывает состояние, близкое к депрессии. Он может быть сонливым, но при этом не способен заснуть и полноценно отдохнуть. Серьезные проблемы также касаются периферической нервной системы. Еще одна проблема — поражение органов дыхания. Это проявляется в одышке, которая усиливается при физической нагрузке.

Мы начали активно применять медицинские газы для лечения пациентов, особенно для медицинского персонала, который больше всего страдал от COVID-19. Врачи скорой помощи, реаниматологи и сотрудники инфекционных боксов почти все перенесли инфекцию.

У пациентов, страдающих постковидным синдромом, наиболее уязвимы мелкие кровеносные сосуды. Из-за вирусной атаки гибнут эндотелиальные клетки, которые контролируют кровоток в этих сосудах. С помощью медицинских газов мы можем восполнить дефицит элементов в организме, пока не начнется процесс регенерации новых клеток и восстановления функций мелких сосудов. Наш метод влияет на два важных патологических процесса: образование микротромбов в мелких сосудах и уменьшение окислительного стресса. Это помогает справиться с последствиями болезни.

— Остались ли на сегодняшний день пациенты, у которых до сих пор наблюдается постковидный синдром?

— Постковидный синдром остается актуальной проблемой, которая не получила эффективного решения.

Он связан с патологическими изменениями, вызванными вирусной инфекцией, при этом самого вируса может не быть в организме. Но у некоторых пациентов вирус сохраняется. Им тоже нужно помочь, так что постковидный синдром сохраняет свою актуальность, и пациентов, которые от него страдают, еще много.

— Вы открыли респираторный салон лечения медицинскими газами. Кто может туда прийти? Сколько пациентов уже прошло через лечение газами в вашем салоне?

— В респираторный салон могут попасть все желающие. Достаточно оформить путевку в санатории, где мы применяем наши методы. За прошлый год лечение медицинскими газами здесь прошли более 30 тысяч пациентов.

— Может ли вдыхание газовых смесей, которые вы предлагаете, помочь в профилактических целях, например, в пожилом возрасте?

— Да, конечно, можно использовать эти методы. Они особенно актуальны в спортивной медицине и гериатрии. Проблема в том, что с возрастом способность организма синтезировать оксид азота снижается. Это совпадает с периодом, когда в сосудах формируются атеросклеротические бляшки. Оксид азота защищает организм от повреждений и заболеваний. Использование медицинских газов с профилактической целью возможно, но для этого нужно наладить производство диагностических полосок, способных быстро и просто померить содержание оксида азота в слюне.

Эта идея пока неполностью принята обществом, но в США уже началась широкая программа по ее внедрению. Американцы внедрили программу мониторинга уровня оксида азота. Утром граждане используют диагностические полоски для определения профиля метаболизма оксида азота. Полоска меняет цвет в зависимости от уровня оксида азота. На основе этих данных врачи рекомендуют определенные продукты, богатые оксидом азота, например, пекинскую капусту.

— Могут ли они помочь пациентам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)?

— ХОБЛ — это тяжелое заболевание, которое приводит к инвалидности. Мы активно занимаемся его лечением. Это направление называется респираторной поддержкой. Она помогает пациентам с нарушениями газообмена в легких. Я не могу назвать универсальный газ, который бы помог всем пациентам, потому что выбор газа зависит от того, какая функция легких нарушена. Если у пациента низкий уровень кислорода в крови, ему назначают кислород. Если у него повышенное давление в легочной артерии, может потребоваться оксид азота. Иногда необходимо использовать оба газа одновременно. Наша задача — правильно подобрать комбинацию газов для каждого пациента в индивидуальном порядке.

— Иногда люди покупают кислородные баллончики для улучшения общего самочувствия, а в сети даже пишут о том, что это помогает сбросить вес и бороться с похмельем, — так ли это? Можно ли самостоятельно так дышать кислородом?

— Медицинский кислород следует отличать от промышленного. Медицинский кислород отличается высокой степенью очистки и тщательно проверенным составом. Его назначают только тяжелым пациентам для лечения. Для профилактики или в качестве общего средства он не используется.

Существуют концентраторы кислорода, которые люди могут использовать дома, их можно купить в аптеке. Они особенно полезны для пациентов с апноэ — остановкой дыхания во сне. Таким людям кислородная терапия необходима в ночное время. При хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на поздних стадиях также требуется длительная кислородная терапия. Пациентам необходимо дышать кислородом по 14–16 часов в сутки и более. Для этого они используют специальные аппараты, которые обычно включают на ночь. Однако, если пациент выходит из дома, ему могут понадобиться портативные баллончики с кислородом. Они облегчены, и обычно хватает их на 1,5–2 часа. По поводу похмелья и снижения веса у меня данных нет.

— Каковы ваши дальнейшие планы по развитию применения медицинских газов?

— Я хотел бы, чтобы разработанная мной программа была доступна каждому. Речь идет о новой теории и подходе к профилактике здоровья. Программа включает мониторинг обмена оксида азота, а также индивидуальные пищевые рекомендации для каждого человека. Я считаю, что наше общество должно встать на этот путь, ведь это значительно улучшит здоровье людей.