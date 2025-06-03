Иногда организм подает сигналы, которые легко спутать с усталостью или стрессом.

Так за частыми судорогами в ногах, подергиваниями мышц или века может скрываться дефицит магния. Этот минерал отвечает за передачу нервных импульсов, и его нехватка часто проявляется мышечными спазмами.

Ломкие ногти, тусклая кожа и выпадение волос – признаки дефицита железа. При его нехватке организм экономит ресурсы, направляя кислород не на кожу и волосы, а на жизненно важные органы.

Зачем организму нужен белок и что происходит при его нехватке

Трещины в уголках губ и шелушение кожи могут указывать на недостаток цинка, а сонливость и апатия – на дефицит витамина D, который регулирует иммунитет и уровень энергии.

А если постоянно тянет на сладкое – это может быть нехватка хрома или белка, когда организму просто не хватает топлива.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-пульмонолог Олег Абакумов.