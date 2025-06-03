Мишустин сообщил, благодаря чему стало реальным производство «Спутника V»

Масштабирование производства вакцины "Спутник V" было организовано за счет полностью независимой технологической линейки. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

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«Напомню, когда мы собирались еженедельно под руководством президента, когда искали решение, связанное с ответом на пандемию коронавируса, и вот это масштабирование производства "Спутника" как раз было решено компанией "Фармстандарт" за счет полностью независимой технологической линейки, которую они внедрили <...> к 2020 году»‎, — рассказал Мишустин.

Исполнительный директор "Фармстандарт" Виктор Харитонин на пленарной сессии сообщил, что процесс полной автоматизации биотехнологических процессов на базе собственных разработок был осуществлен в период с 2017 по 2019 годы.