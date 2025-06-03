Мишустин сообщил, благодаря чему стало реальным производство «Спутника V»

Мишустин: производство "Спутника V" стало реальным за счет независимой технологии
Масштабирование производства вакцины "Спутник V" было организовано за счет полностью независимой технологической линейки. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
«Напомню, когда мы собирались еженедельно под руководством президента, когда искали решение, связанное с ответом на пандемию коронавируса, и вот это масштабирование производства "Спутника" как раз было решено компанией "Фармстандарт" за счет полностью независимой технологической линейки, которую они внедрили <...> к 2020 году», — рассказал Мишустин.
Исполнительный директор "Фармстандарт" Виктор Харитонин на пленарной сессии сообщил, что процесс полной автоматизации биотехнологических процессов на базе собственных разработок был осуществлен в период с 2017 по 2019 годы.
«Как результат этого мы видели беспрецедентно быстрое внедрение технологии [производства вакцины "Спутник V"] от лабораторной, которая была передана Институтом Гамалеи до промышленной, которая была реализована на предприятиях нашей компании, — рассказал Харитонин. — Была проделана работа в течение трех месяцев. Это беспрецедентно короткие сроки, когда мы выдали уже первые серии вакцин. Это только благодаря тому, что мы контролировали полностью работу всей интегрированной системы биотехнологического синтеза - это и культивирование, и очистка и другие вспомогательные процессы».