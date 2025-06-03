Врачи извлекли из кишечника ребенка батарейку

Врачи детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского оказали помощь ребенку, проглотившему пальчиковую батарейку из пульта от телевизора. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

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По данным ведомства, 12-летний мальчик случайно проглотил пальчиковую батарейку от пульта телевизора, родители с ребенком немедленно обратились за медпомощью.

«Рентгеновское исследование показало, что инородный предмет встал на уровне слепой кишки – в илеоцекальном углу. Во время операции, одномоментно, была использована гибридная технология: вначале выполнили лапароскопию, чтобы визуализировать как возможные осложнения, так и расположение инородного предмета. Затем провели эндоскопическое исследование, во время которого с помощью специальной петли извлекли литиевую батарейку. Она осталась целой, поэтому пациент избежал химического ожога», – приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением №1, профессора Игоря Хворостова.

Отмечается, что через два дня мальчика выписали домой.