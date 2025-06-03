Почему нельзя сдерживать чихание

Врачи из Карелии напомнили, что чихание – это естественный рефлекс, возникающий вследствие возбуждения рецепторов слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

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Попытки остановить чих, особенно, зажав нос, может привести к неприятным последствиям. Об одном из таких случаев рассказали специалисты ЦРБ города Суоярви.

Неприятность случилась с 34-летним мужчиной. Он обратился в больницу с жалобами на острую боль при глотании и изменение голоса. По словам пациента, симптомы появились после того, как он попытался остановить чих, зажав нос и рот руками. Остановить рефлекс не получилось, но после он заметил, как опухла шея.

Рентген снимок показал, что у мужчины спонтанный разрыв пищевода.

«К возможным последствиям такого маневра относится эмфизема средостения, перфорация барабанной перепонки и даже разрыв аневризмы головного мозга», - предупредили врачи.

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