Онкологи высказались о кофейных клизмах и соковой диете

По словам врачей, больные раком пренебрегают проверенными методами лечения в пользу шарлатанства, такого как кофейные клизмы и диеты на сырых соках, на фоне “тревожного” роста дезинформации в Интернете. По словам онкологов, некоторые из пациентов умирали понапрасну или в результате этого у них развивались опухоли. Они высказали свои опасения на крупнейшей в мире конференции по борьбе с раком в Чикаго, ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии (Asco).

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Доктор Фумико Чино, исследователь рака и доцент онкологического центра доктора медицины Андерсона в Хьюстоне, штат Техас, стала соавтором статьи, представленной в Чикаго, в которой говорится, что дезинформация о раке “резко усилилась за последнее десятилетие”.

В связи с тем, что в условиях растущего и стареющего населения во всем мире все большему числу людей ставятся диагнозы, вводящая в заблуждение информация о раке стала серьезной проблемой общественного здравоохранения, говорится в исследовании.

Хотя большинство людей доверяют врачам, более половины опрошенных заявили, что мнения экспертов противоречат друг другу, пишет The Guardian. Каждый двадцатый не доверяет ученым в том, что касается предоставления информации о раке.

“Мы проигрываем битву за коммуникацию. Нам нужно вернуть себе это поле битвы”, - утверждает Фумико Чино.

Доктор Джули Гралоу, главный медицинский директор Asco, отмечает:

“Несколько моих пациентов захотели использовать полностью натуральный подход к лечению после того, как я объяснила им свои рекомендации по лечению. Они заходят в Интернет и ищут что-нибудь натуральное и находят клинику в Мексике, которая обещает полностью натуральное лечение рака, включающее в себя колонизацию кишечника кофеином, вливания витамина С и многое другое”.

По словам Грэлоу, вместо того чтобы ругать пациентов за то, что они избегают хирургического вмешательства, лучевой терапии или химиотерапии, она пыталась завоевать их доверие, продолжая предлагать поддержку.

“В некоторых случаях они возвращались через три месяца и чувствовали себя ничуть не лучше. И тогда они оставались в нашей клинике, и в конечном итоге мы могли мягко перевести их на более основанное на фактических данных лечение, - сказала она. – Несколько из них не возвращались. А через девять месяцев я узнала, что они трагически погибли”.

Лиз О'Риордан, хирург-маммолог на пенсии, у которой был диагностирован рак молочной железы, делится научно обоснованной информацией со своими тысячами подписчиков в социальных сетях.

Она сказала:

“В Интернете распространено огромное количество дезинформации о раке. Каждый день я получаю сообщения от испуганных женщин, которые хотят знать, нужно ли им перестать есть молочные продукты, сою, льняное семя. Нужно ли им перестать носить бюстгальтеры на косточках и пользоваться дезодорантами? Правда ли, что приготовление сока может вылечить рак? А как насчет чудодейственных добавок, таких как грибы?”

О'Риордан хочет, чтобы больше врачей общались с пациентами онлайн.

“Но это сложно, поскольку требуется много времени на написание сценария, экранизацию, редактирование и публикацию контента, а также усилия, необходимые для развития сообщества, чтобы ваш голос был услышан среди шума… А когда у вас нет миллиона подписчиков, добиться успеха невозможно, - сказала она. – То, что мы говорим, не является сексуальным или захватывающим – мы не можем обещать излечения. Лекарства, которые мы даем, имеют побочные эффекты, и некоторые люди все равно умирают”.

Выступая в Asco, доктор Ричард Симкок, главный медицинский сотрудник Macmillan Cancer Support, констатирует, что дезинформация вызывает “большую тревогу”, поскольку она “экспоненциально усугубляет проблему” неправильных представлений о раке.

“Недавно я видел двух молодых женщин, которые отказались от всех проверенных методов лечения рака и вместо этого придерживаются непроверенных и радикальных диет, пропагандируемых в социальных сетях, - рассказал он. – Человек имеет полное право отказаться от такого лечения, но когда он делает это на основании информации, которая откровенно не соответствует действительности или неправильно интерпретирована, меня это очень огорчает. Очевидно, что нам предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть доверие к доказательной медицине”.

Профессор Стивен Поуис, национальный медицинский директор NHS England, комментирует: