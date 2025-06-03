Мужчина принял первые симптомы рака за старение и умер через неделю

Житель Великобритании Гленн Колмер, учитель физкультуры из Саутгемптона, внезапно почувствовал себя плохо и попал в больницу, где у него выявили опухоль мозга - глиому. Спустя неделю 51-летний мужчина скончался в окружении своей семьи.

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Его супруга рассказала, что Гленн в последнее время отмечал у себя сильную усталость. Также он ощущал головные боли, головокружения. Никто в семье не подумал ни о каком раке, учитывая, что мужчина вел активный образ жизни, тренировал детей и в целом был достаточно крепким.

Лечащий врач сначала связал недомогание у мужчины с первыми признаками старения. Дескать, такое ухудшение здоровья - в пределах нормы. Британцу посоветовали проверить зрение и выписали обезболивающее.

Это был "сильный, активный, здоровый мужчина", который вдруг стал таять на глазах, рассказала Daily Mail супруга Гленна.

"Он был замечательным мужем, невероятным отцом (у семьи двое детей - прим. ред.), и все отмечали у него удивительный дар: люди чувствовали себя хорошо, просто находясь с ним рядом", - отметила супруга.

Примерно за шесть дней до смерти Колмер вдруг "замерз в теплом помещении". Он попросил халат, надел его и застыл. Затем начал задыхаться и попросил о помощи. Мужчина также пожаловался на резкую боль в руке.

В больнице дали неутешительный прогноз, жизнь отца двоих детей спасти не удалось.