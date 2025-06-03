Почему синдром внезапной сердечной смерти убивает молодых

Медицинское сообщество бьет тревогу: синдром внезапной смерти (СВС) среди молодых людей, который на сегодняшний день является одним из самых непредсказуемых состояний, с каждым годом все чаще становится причиной летальных исходов. Исследования говорят, что в большинстве случаев поводом становятся скрытые сердечно-сосудистые заболевания, которые можно диагностировать при своевременном медосмотре. Кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская рассказала «Вечерней Москве», как можно избежать трагедии.

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Признаки синдрома внезапной смерти

По ее словам, согласно исследованию, представленному на последнем научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), почти четверть летальных исходов молодых людей связана с внезапной сердечной смертью. Чаще всего это мужчины около 23 лет. Треть из них обращалась ранее за медицинской помощью.

Чаще всего они жаловались:

на судороги;

обмороки;

учащенное сердцебиение;

тошноту;

признаки инфекции.

У многих на ЭКГ уже были видны отклонения, а у части из них была диагностирована аритмия. Кроме того, 11 процентов принимали психотропные препараты, что, по мнению специалистов, тоже могло повлиять на состояние сердца, — добавила врач.

Главная проблема СВС — его бессимптомность, отметила доктор.

Важно обращать внимание на любые изменения в своем состоянии, за которыми могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем:

обмороки во время занятий спортом;

появление одышки при небольшой нагрузке;

частое сердцебиение;

давящая боль в области сердца;

высокая утомляемость вне зависимости от уровня нагрузки.

Причины возникновения ССЗ и группа риска

Наиболее частыми причинами синдрома внезапной смерти являются:

наследственная предрасположенность;

хронические заболевания;

вредные привычки;

лишний вес.

В группе риска также находятся спортсмены. Ежедневные изнуряющие занятия спортом могут спровоцировать скрытые сердечно-сосудистые заболевания, — подчеркнула кардиолог.

Как предотвратить смерть от ССЗ

К сожалению, такие опасные состояния можно выявить только при медицинском обследовании. Поэтому не стоит упускать из вида тревожные звоночки, порекомендовала врач.

Иногда вовремя сделанный чек-ап организма может предотвратить непоправимые последствия. Врачи рекомендуют раз в год проходить ЭКГ и УЗИ сердца, если вы входите в зону риска — активно занимаетесь спортом, имеете наследственную предрасположенность, хронические заболевания.

Значительные физические нагрузки принесут пользу только в том случае, если ваше сердце абсолютно здорово. Любое негативное изменение состояния во время тренировки уже является поводом для обращения к кардиологу, — заверила кардиолог.

По мнению доктора, чтобы снизить риски, необходимо своевременно выявлять проблемы со здоровьем и применять соответствующие меры профилактики. Это и регулярные врачебные осмотры, и прием назначенных медикаментов.

Но прежде всего необходимо изменить свой образ жизни. Для начала, добавить умеренной физической активности. Интенсивность тренировок вы определяете сами, в зависимости от самочувствия. Но даже пешие прогулки принесут пользу. Ежедневно необходимо ходить не менее получаса со скоростью около 60 шагов в минуту. Стоит пересмотреть качество и режим питания. Исключите насыщенные жиры, уберите «пустые» углеводы, — посоветовала специалист.

Дополнительным эффективным способом профилактики может стать современный неинвазивный метод усиленной наружной контрпульсации (УНКП), добавила врач:

Во время ее проведения на ноги пациента надеваются специальные манжеты, в которых нагнетается воздух. В результате артерии, ведущие к сердцу, усиленно наполняются кровью. Этот механизм способствует образованию новых сосудов, а также снижает хроническую боль и давление в области груди. Обычно курс УНКП включает 35 сеансов, проводимых в течение семи недель.

Специалисты отмечают, что после этой процедуры сокращаются симптомы стенокардии и повышается физическая выносливость. Эти позитивные изменения могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев или даже лет по окончании лечения.

Говоря сегодня о внезапной сердечной смерти у молодых людей, важно понимать, что невозможно полностью исключить риск возникновения этого состояния. Но здоровый образ жизни, внимательное отношение к своему здоровью и доступ к современным медицинским услугам значительно увеличивают вероятность успешного выздоровления и предотвращения трагических последствий, — заключила Богаевская.

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