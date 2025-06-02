В Оренбуржье запустили «поезда здоровья»

Новый проект в сфере здравоохранения заработал с сегодняшнего дня в Оренбуржье. По инициативе врио губернатора региона Евгения Солнцева в районы области направились "поезда здоровья" - мобильные комплексы с бригадами узких специалистов.

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«За два месяца работы в регионе я посетил 15 муниципальных образований. Один из очевидных выводов – необходимо укреплять медицинскую инфраструктуру, особенно в сельских территориях, — отметил в своем Telegram-канале Евгений Солнцев. — Конечно, невозможно одновременно обеспечить все районы необходимыми специалистами, оборудованием. Чтобы решить эту задачу, нужны программные решения, над которыми мы сейчас работаем. Но помощь людям нужна здесь и сейчас»‎.

Временным решением и станут "Поезда здоровья", которые будут выезжать к жителям глубинки по графику. Это даст возможность обеспечить население сельских территорий квалифицированной медпомощью.

В первые рейсы мобильные медкомплексы отправятся на восток области. Так, сегодня узкие специалисты-медики вели прием в райцентре Курманаевка поселке Голубой Факел Домбаровского района.