В Госдуме заявили о начале разработки закона о медицинском туризме

Необходимость его создания обсудили на совместном заседании комитетов Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности и по предпринимательству в сфере туризма.

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«Медицинский туризм —термин, устоявшийся в обиходе, но, по сути, это понятие не закреплено ни нормативно, ни законодательно, и это необходимо исправить. Также важно сформировать реестр медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги иностранным гражданам», — отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что проект закона обсудят на Российской неделе здравоохранения в декабре.