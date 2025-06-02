Регулярная изжога, даже если она возникает всего раз в неделю, может быть признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

При этом состоянии желудочная кислота забрасывается в пищевод, повреждая его слизистую. Со временем это может привести к воспалению, эрозиям, язвам. В запущенных случаях формируется так называемый пищевод Барретта – предраковое состояние, при котором клетки слизистой начинают изменяться. Это существенно повышает риск развития аденокарциномы – злокачественной опухоли пищевода.

Почему возникает изжога и что это за реакция

Кроме привычных симптомов ГЭРБ, таких как жжение за грудиной, возможны и менее очевидные проявления: першение в горле, кашель, осиплость, закладывание ушей, а также изменения на языке и разрушение зубной эмали.

Если изжога повторяется регулярно или сопровождается такими признаками, рекомендуется пройти эндоскопическое обследование. Оно помогает оценить состояние пищевода и выявить возможные повреждения на ранней стадии.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтеролог Татьяна Жукова.