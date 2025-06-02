Доктор объяснил, на какой вид рака указывает ночная потливость

Обильное и регулярное потоотделение во время сна может указывать на развитие лейкемии или лимфомы. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Сухайль Хуссейн, врач общей практики из Великобритании.

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Врач объяснил, что с наступлением лета ночная потливость может проявляться у многих людей, особенно в самые жаркие и душные периоды. Такая реакция организма в целом считается нормальной. По словам специалиста, насторожить должно длительное сохранение этого симптома и его проявление даже в прохладную погоду.

«Ночная потливость может быть признаком чего-то более серьезного, например инфекции, наступления менопаузы или даже рака. Пот, связанный с онкологическими заболеваниями, обычно очень обильный», — рассказал доктор Хуссейн.

По словам врача, если ночная потливость сопровождается другими симптомами, такими как усталость, необъяснимые синяки, боль, покраснение кожи, учащенное сердцебиение или ломота в суставах и мышцах, не стоит откладывать визит к врачу. Увеличение лимфатических узлов на шее, в паху или в брюшной полости также может указывать на рак крови, такой как лейкемия или лимфома.

«Эти железы помогают бороться с инфекцией, и их воспаление может указывать на то, что организм борется с чем-то серьезным. Когда раковые клетки отделяются от опухоли, они могут перемещаться в близлежащие лимфатические узлы, вызывая их набухание», — уточнил врач.

Эксперт также отметил, что другие редкие виды рака также могут вызывать потливость.