Хирурги удалили из мозга ребенка гвоздь

Семилетний мальчик из штата Раджастан перенес сложную нейрохирургическую операцию, во время которой врачи извлекли гвоздь длиной семь сантиметров из его мозга, пишет Daily Mail.

© unsplash

По данным местных СМИ, инцидент произошел, когда мальчик играл рядом со строительной площадкой, где споткнулся и упал носом на гвоздь. Его срочно доставили в больницу в Джайпуре, сделали компьютерную томографию и обнаружили, что инородный предмет почти на пять сантиметров проник в мозговую ткань.

© Газета.Ru

Хирургическая бригада под руководством доктора Санкета Шармы провела более чем четырехчасовую операцию по удалению гвоздя. По словам врачей, чудом затронутыми оказались только лобные доли мозга, отвечающие в основном за когнитивные функции, а не за жизненно важные центры.

«Это была очень рискованная операция», — отметил доктор Шарма.

После операции ребенок находится в стабильном состоянии, хотя его перевели в отделение интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения. Врачи выражают осторожный оптимизм относительно его полного восстановления.