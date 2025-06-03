Жительница Бразилии поскользнулась дома и узнала о раке легких

Врачи выявили онкологическое заболевание, когда обследовали женщину после падения. Она сообщила, что это уже не первый случай и она периодически падает и получает переломы. Медики провели компьютерную томографию, которая показала рак легких.

85-летняя жительница Бразилии узнала о своем диагнозе совершенно случайно. Находясь дома, она поскользнулась и упала.

Сначала женщина не обращалась за медицинской помощью, поскольку всего лишь слегка поранила веко, однако через три дня все же решила проверить, нет ли у нее переломов.

Врачи во время обследования выявили серьезное заболевание — рак легких на ранней стадии. Они предположили, что причиной развития заболевания могло стать многолетнее пассивное курение — курильщиком был муж пенсионерки, который умер год назад также от рака легких, сообщает Lenta.ru.

К счастью, болезнь была диагностирована на раннем этапе, что позволяет надеяться на благоприятный исход лечения, несмотря на преклонный возраст пациентки.

Ранее стало известно, жители каких российских регионов курят больше всего. Список составили в Минздраве. Наиболее тревожная ситуация в Еврейской автономной области (34,38% населения являются курильщиками), Амурской области (28,78%), Бурятии (27,70%), а также Тыве (27,13%) и Республике Алтай (26,91%). В свою очередь самыми некурящими регионами стали Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ. В целом же по стране в марте текущего года зафиксировано снижение на 1% показателя распространенности курения.