Как ИИ-сервисы помогают врачам в работе с пациентами

Столица активно развивает цифровые сервисы. Электронной медицинской карте уже 10 лет, объем накопленных данных о каждом пациенте из года в год становится все больше, из-за чего врач на приеме тратит много времени на поиск информации о прошлых посещениях, назначениях и исследованиях, относящихся к причине его текущего обращения. Поэтому сегодня нужны инструменты быстрого поиска данных в медкарте и саммаризации той информации, которая необходима врачу именно в момент визита человека для полноценной оценки его состояния, динамики развития заболевания и выбора правильной тактики лечения. О новых цифровых решениях в столичной медицине рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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«Более пяти лет мы активно развиваем электронную медицинскую карту — неотъемлемую часть московского здравоохранения. Пациенты обращаются в поликлинику по разным заболеваниям и к разным специалистам. Соответственно, объем накопленных за это время данных огромен, и врачу крайне сложно найти в этом массиве все предыдущие обращения и исследования по теме текущего приема. Поэтому на сегодняшний день так важно обеспечить саммаризацию данных медкарты не просто за какой-то период, а по цели обращения пациента, будь то жалобы на повышенное давление или боль в суставах. Сделать прием персонифицированным, подобрав из медкарты все необходимые данные по конкретным жалобам пациента, является главной задачей современных цифровых сервисов. Для решения этой задачи мы создали ИИ-агента, который может аккумулировать из всего объема данных, хранящихся в электронной медкарте каждого москвича, ту информацию, которая необходима врачу в каждый конкретный прием, включая историю обращений человека, результаты исследований, назначенные препараты и даже вызовы скорой помощи. Благодаря саммаризации из огромного массива данных врач видит все, что может быть полезно для принятия заключительного клинического решения, включая важную информацию по каждому конкретному обращению пациента», — отметила Анастасия Ракова.

Первый шаг в последовательном и персонализированном маршруте пациента — онлайн-запись к врачу через приложения «ЕМИАС. ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» или на порталах emias.info и mos.ru. Человек в первую очередь указывает цель визита — от планового диспансерного приема до симптомов простуды. Если выбрана цель «Плохое самочувствие или боль», подключается умный сервис, который уточняет жалобы и собирает первичную информацию. Алгоритм задает вопросы в зависимости от ответов, чтобы получить максимально точные данные.

При этом технологии не только сокращают время на сбор информации, но и помогают лучше выявлять пациентов из групп риска: при выборе цели «Плохое самочувствие или боль» система автоматически проверяет возможность возникновения опасных состояний. Например, при подозрении на сердечно-сосудистые осложнения пациенту предложат пройти опрос, определяющий риски развития ишемической болезни сердца. Результат будет передан врачу, при необходимости с человеком оперативно свяжутся медики.

Москва станет центром ускоренного тестирования ИИ в медицине

Далее эти сведения автоматически поступают в электронную медицинскую карту. На их основе ИИ-сервис «Топ-3», разработанный Правительством Москвы совместно с компанией «СберМедИИ» и лабораторией ИИ Сбера, формирует три наиболее вероятных предварительных диагноза.

А новый сервис — ИИ-агент — создает сводку из ЭМК пациента о его предыдущих обращениях, исследованиях, выписанных лекарствах и вызовах скорой, которые имеют отношение к тем жалобам, которые передал пациент во время записи. Все эти данные врач получает еще до начала приема и, соответственно, может лучше подготовиться к нему и провести его максимально адресно.

Отображение в системе жалоб, сформированных на их основе предварительных диагнозов и «саммари» из электронной медкарты пациента повышают качество диагностики, акцентируя внимание врача на всех деталях, важных при постановке диагноза. Специалист может не тратить время на изучение массива данных, которые есть в ЭМК, ведь ИИ-агент уже подобрал всю необходимую информацию, касающуюся анамнеза пациента.

После осмотра врач дополняет или актуализирует сведения, а также может скорректировать предложенный системой поддержки принятия врачебных решений (СППВР) набор исследований и консультаций. В завершение подключается еще один модуль СППВР. Благодаря ИИ-сервису «Топ-1» она работает как цифровой ассистент и помогает сформулировать наиболее вероятный заключительный диагноз, тем самым предоставляя независимое мнение специалисту и снижая риски врачебной ошибки.

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