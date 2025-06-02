Нейростимуляторы стали частью плановой помощи пациентам

Модернизация здравоохранения, которой столица занимается в последние годы, это не только появление новых лечебных учреждений, но и реконструкция существующих. Это прежде всего доступность самых современных медицинских технологий. В частности, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за последние шесть лет в 2,5 раза увеличилось количество операций по установке постоянных нейростимуляторов. И теперь методика лечения, которая еще недавно была уникальной, стала частью плановой медицины.

"Нейростимуляция - это метод воздействия на центральную и периферическую нервную систему с помощью имплантации электродов, - рассказал корреспонденту "РГ" врач-нейрохирург кандидат медицинских наук Даниил Смирнов. - Электроды генерируют электромагнитное поле и таким образом прерывают патологическую пульсацию нервов. Такие малоинвазивные операции помогают им справляться с хроническим болевым синдромом".

Одними из первых в Москве новой методикой овладели врачи городской клинической больницы имени В.М. Буянова. Главный внештатный специалист по нейрохирургии Южного административного округа замглавного врача по хирургии Саркис Асратян отметил, что они прибегают к использованию нейростимуляторов в случаях, когда больному противопоказаны или не помогают другие методы лечения. "Лучше всего они зарекомендовали себя при болях поясничной локализации, в меньшей степени - шейного отдела и конечностей". Отработанная методика состоит в установке сначала временных нейростимуляторов. Если в течение нескольких дней будет очевидно, что они избавляют человека от боли, электрод вживляется для постоянного или даже для пожизненного использования.

Марат Абибулин - один из пациентов этой клиники, которого нейростимулятор спас от боли, которая не прекращалась у него ни днем, ни ночью.

"Двадцать лет назад меня сбила машина, - вспоминает мужчина момент, навсегда изменивший его жизнь. - После длительного лечения совсем не поднималась правая рука. Потом подниматься начала, но с дикой болью. И ничто не могло от нее избавить до тех пор, пока мне не предложили поставить нейростимулятор".

Нейростимуляторы, по словам Асратяна, - вещь дорогая, закупаются городом за рубежом, и лично ему очень хотелось бы, чтобы наша медицинская промышленность как можно скорее освоила их выпуск. Ведь востребованность их растет, причем не только в столице, но и в других регионах России.