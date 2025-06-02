Врачи вернули лицо мужчине, на которого напал медведь

Сборщику шишек, пострадавшему от нападения медведицы в Приморье, врачи восстановили изувеченное хищником лицо.

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Как сообщили в краевой клинической больнице № 2 региона, в отделение челюстно-лицевой хирургии поступил 32-летний мужчина. У пациента рваные раны лица, головы, тела и повреждения лицевых костей в состоянии средней тяжести. В конце мая в Чугуевском районе ему удалось спасти от напавшей медведицы. Предположительно, хищница посчитала угрозой потомству присутствие в лесном массиве недалеко от села Ленино сборщика шишек.

Пострадавшего в Чугуевской больнице привели в стабильное состояние и через двое суток доставили во Владивосток. Там повреждения осмотрели, сделали компьютерную томографию, а хирурги выполнили остеосинтез костей лицевого скелета. Их соединили титановыми пластинами, раны обработали, чтобы минимизировать грубые рубцы на лице.

Сейчас пациент восстанавливается после операции.