Инновационная вакцина защитит от нового геноварианта коронавируса

Вырабатываемые после применения инновационной пан-вакцины "Конвасэл" антитела сохраняют защитный эффект против геноварианта коронавируса NB.1.8.1, вариант также не влияет на эффективность препарата для терапии COVID-19 "Мир 19". Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), чьи ученые разработали препарат.

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"Благодаря устойчивости нуклеокапсидного белка вакцина "Конвасэл" обладает универсальными свойствами - антитела, образующиеся после ее применения, сохраняют защитный эффект против данного геноварианта вируса", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что по имеющимся данным, геновариант NB.1, ближайший к NB.1.8.1, содержит всего шесть мутаций относительно варианта "Омикрон", к которому вакцина "Конвасэл" обеспечивает сильный протективный иммунный ответ.

"Антитела, выработанные в результате вакцинирования "Конвасэл", способны защитить организм от нового варианта коронавирусной инфекции", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что, согласно результатам анализа штамма NB 1.8.1, не выявлено новых мутаций вируса, способных повлиять на эффективность разработанного Институтом иммунологии ФМБА России препарата "Мир 19" - первого в мире специфического этиотропного препарата для терапии COVID-19.