Врач рассказал, на какое заболевание может указывать усталость в жару

Усталость в жаркую погоду может быть признаком рассеянного склероза. Об этом предупредил врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор Асиф Ахмед. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

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Доктор Ахмед отметил, что пациенты с рассеянным склерозом часто жалуются на головную боль, головокружение или обострение других симптомов после физической активности, посещения сауны или приема горячей ванны.

Это состояние известно как феномен Утхоффа — ухудшение проведения нервных импульсов в демиелинизированных (поврежденных) нервных волокнах под воздействием тепла. Явление связано с нарушениями в изоляции нервов, из-за чего они становятся особенно чувствительными к повышению температуры тела.

По словам врача, 60-80% процентов людей с рассеянным склерозом сталкиваются с этим проявлением. Хотя наличие подобных симптомов не означает, что у человека обязательно есть это заболевание, такая реакция может быть поводом для более внимательного обследования. Он призвал всех, кто замечает ухудшение самочувствия в жару, обратиться к специалисту, чтобы исключить возможные проблемы с нервной системой.

Доктор Ахмед напомнил, что рассеянный склероз — хроническое заболевание, при котором повреждаются оболочки нервных клеток головного и спинного мозга. На поздних стадиях это приводит к серьезным осложнениям: мышечной слабости, трудностям с дыханием и глотанием. Болезнь также делает пациентов особенно уязвимыми к инфекциям, способным привести к летальному исходу.