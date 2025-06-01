В России оценили спрос на препараты для прерывания беременности

Согласно данным Министерства здравоохранения России, в 2024 году в стране зафиксировано 338 367 случаев искусственного прерывания беременности. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 6,6% — в 2023 году было проведено 362 383 аборта.

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Отчет также указывает на значительное снижение оборота препаратов, используемых для медикаментозного аборта: с 1,39 млн доз в 2022 году до 0,64 млн в 2024-м — то есть более чем в два раза.

Минздрав отмечает, что позитивная динамика обусловлена сразу несколькими мерами. Среди них — проведение доабортного психологического консультирования, введение «дней тишины» для принятия окончательного решения, а также система материального поощрения как для беременных женщин, решивших сохранить ребенка, так и для специалистов женских консультаций.

Согласно дополнительным данным, почти 700 частных медицинских организаций по всей стране — порядка 25% от общего числа — добровольно прекратили оказание услуг по проведению абортов. Кроме того, в 20 субъектах Федерации уже действуют или находятся на стадии принятия законодательные ограничения, запрещающие склонение женщин к искусственному прерыванию беременности, передает телеканал «Царьград».

Ранее в Минздраве призвали сделать тестирование на сахарный диабет в России обязательным. Также производители алкогольных напитков выразили обеспокоенность снижением потребительского спроса на спиртное.