В Минздраве призвали сделать тестирование на сахарный диабет обязательным

Главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения РФ Иван Дедов высказался за введение обязательного скрининга на сахарный диабет по всей стране. По его мнению, включение анализа на диабет в программу диспансеризации помогло бы значительно повысить выявляемость заболевания на ранних стадиях.

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Официальная статистика Минздрава указывает на наличие сахарного диабета у порядка 6 миллионов россиян, среди которых почти 67 тысяч — дети. Однако, как отметил Дедов, реальное количество заболевших может быть в два раза выше из-за недиагностированных случаев.

Академик подчеркнул, что существующие данные по численности больных зачастую занижены и не отражают масштаб проблемы. Он охарактеризовал «РИА Новости» сахарный диабет как пандемию среди неинфекционных заболеваний, требующую системного и своевременного медицинского вмешательства.

Ранее производители алкогольных напитков выразили обеспокоенность снижением потребительского спроса на спиртное. Также Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в России, связанную с лихорадкой чикунгунья.