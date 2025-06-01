Как аналоги «‎Оземпика»‎ влияют на людей

Около 20% пациентов с ожирением, пытающихся похудеть с помощью препаратов типа "Оземпик", сталкиваются с побочными эффектами при приеме. Это выражается, в частности, в воздействии на моторику желудочно-кишечного тракта, сообщила ТАСС старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова.

© РИА Новости

«Нужно понимать, что этот препарат - это не волшебная таблетка. Он помогает человеку адаптироваться к другим вкусовым привычкам. Используя этот препарат, снижается чувство голода. Из-за того, что он работает в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), изменяется моторика желудочно-кишечного тракта, отсюда могут быть и побочные явления в виде тошноты, расстройства ЖКТ, диарея, склонность к запорам. Побочные эффекты проявляются примерно у 20%», — сказала Овсянникова, добавив, что чаще всего к концу четвертой недели приема препарата они проходят.

Показанием к употреблению таких препаратов является индекс массы более 30 - это первая степень ожирения, а также наличие факторов риска таких как нарушение обмена холестерина, артериальная гипертония, гипергликемия - повышение уровня глюкозы. Ученый отметила, что активно используются два типа отечественных препаратов. Один из них с действующим веществом семаглутид, схожий по действию с "Оземпиком" и обеспечивающий снижение веса на 18%. Второй тип препаратов нового поколения с веществом тирзепатид, обладающий более мощным эффектом и дающий снижение веса на 24%.

«Принимать эти препараты нужно долго, это не один месяц, от полугода и выше. Человек переходит на другой режим питания, и по отзывам людей, которые принимают препарат, их тянет на более полезные продукты, меньше тянет на сладкое», — пояснила эксперт.

В 2024 году СМИ отмечали по всему миру значительный ажиотаж вокруг препарата от ожирения и сахарного диабета "Оземпик". За 2023 год стоимость акций датской компании Novo Nordisk - производителя "Оземпик" - выросла на 75% и достигла $430 млрд, превысив объем ВВП Дании. В октябре 2024 года капитализация Novo Nordisk достигала $635 млрд, продажи за год выросли на 25%. В РФ большой популярностью стали пользоваться аналоги "Оземпика". В пресс-службе компании "Герофарм" сообщали ТАСС, что по итогам 2024 года в РФ был продан 1 млн упаковок первого российского аналога препарата.